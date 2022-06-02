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Описан сценарий крупномасштабного конфликта между США и Китаем

Китаист Ломанов заявил, что столкновение между США и КНР перерастет в масштабный конфликт

Фото: Shutterstock

Военное столкновение между Соединенными Штатами и Китаем может перерасти в масштабный конфликт из-за того, что оба государства обладают значительным военным потенциалом и твердо настроены на защиту своих интересов. Такой сценарий описал китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, такой конфликт будет крайне сложно взять под контроль и урегулировать, поскольку это будет задевать престиж и национальную гордость обеих стран, особенно если военное столкновение будет сопровождаться человеческими жертвами.

При этом подобное развитие событий в случае с Китаем и Тайванем выглядит менее вероятным. Китайские вооруженные силы регулярно проводят учения и военное патрулирование вблизи острова, но это не спровоцировало никаких значительных военных инцидентов. «Если такое произойдет, то это чревато конфликтом, но опять-таки, даже если этот конфликт возникнет, его будет легче взять под контроль, нежели чем крупномасштабное столкновение между КНР и США», — заявил специалист.

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Ранее китайские аналитики из Института финансовых исследований Чунъяана при университете Жэньминь посоветовали КНР быть готовой к сценарию военного конфликта с США. Аналитический центр призвал Пекин избавиться от иллюзий избежать конкуренции с Вашингтоном и уже искать способы снижения напряженности между странами. По его данным, конфликт на Украине усилил опасения Соединенных Штатов в отношении Китая и повысил риск «тотальной» конфронтации межу двумя державами.

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Валентина Шварцман
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