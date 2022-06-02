Глава ЛНР назвал неосвобожденные города республики

Глава ЛНР Пасечник заявил о контроле над республикой, кроме Северодонецка и Лисичанска

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил о контроле над всей территорией республики, кроме городов Северодонецк и Лисичанск. Его цитирует РИА Новости.

По словам Пасечника, эти населенные пункты остаются «не до конца освобожденными».

Он также отметил, что специальная военная операция на территории ЛНР идет по плану. «Все под контролем наших войск», — добавил глава республики.