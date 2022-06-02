МИД назвал Евросоюз инструментом сдерживания России в русле установок США и НАТО

Европейский союз (ЕС) переродился из интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. Об этом заявили в МИД России по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

«ЕС окончательно утрачивает самостоятельность и мирную объединительную общеевропейскую повестку, которую в него вкладывали отцы-основатели "единой Европы"», — сказано в публикации на сайте министерства.

МИД обвинил Евросоюз в подталкивании Киева «к краю пропасти». В ведомстве указали, что объединение «поддерживает его воинственные амбиции неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений».

Министерство обратило внимание, что Брюссель обещает Украине помощь посулами «денег, в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России».

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец в интервью «Ленте.ру» заявил, что последствия членства Украины в Европейском союзе (ЕС) для безопасности России будут сопоставимы со вступлением Киева в НАТО. Дипломат заявил о готовности Москвы ответить на подобное развитие событий «всеми доступными средствами». По его словам, из-за конфронтационной риторики Евросоюз уже сложно отличить от НАТО, а в чем-то он уже «переплюнул» альянс.