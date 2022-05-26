В МИД заявили о готовности ответить всеми средствами на вступление Украины в ЕС

Дипломат МИД Кобринец заявил о готовности ответить всеми средствами на членство Киева в ЕС

Последствия членства Украины в Европейском союзе (ЕС) для безопасности России будут сопоставимы со вступлением Киева в НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

Дипломат заявил о готовности Москвы ответить на подобное развитие событий «всеми доступными средствами». По его словам, из-за конфронтационной риторики Евросоюз уже сложно отличить от НАТО, а в чем-то он уже «переплюнул» альянс. По его словам, ЕС вместе с США навязывают другим странам выбор между Россией и Западом и шантажом вынуждают их соблюдать антироссийские санкции.

«В этих условиях очевидно, что существенной разницы между тем, куда будут пытаться затянуть соседнюю с нами Украину — в НАТО или в ЕС — по большому счету нет. Это уже, по сути, две стороны одной и той же антироссийской "медали"», — отметил Кобринец.

Ранее стало известно, что ЕС рассмотрит заявку Украины на членство в объединении этим летом. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает долгие годы, однако в случае с Украиной члены объединения должны быть готовы к тому, чтобы ускорить его.