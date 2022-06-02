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«Макдоналдс» зарегистрировал в России новый бренд

«Макдоналдс» подал заявку на регистрацию нового бренда «Наше место»

Фото: Janet Ganbold / Unsplash

«Макдоналдс» подал заявку в Роспатент на регистрацию восьмого варианта нового бренда — «Наше место», сообщает агентство «Москва», ссылаясь на документацию.

Окончательного решения о новом названии пока нет. Ранее сеть подала заявки на регистрацию брендов «Точно он», «Это он» и «Компас».

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Они регистрируются по нескольким классам международной классификации товаров и услуг, которые позволяют заведению готовить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, картофель фри, креветки и другую продукцию.

Ранее, 2 июня, стало известно, что в меню российской сети ресторанов заменят иностранные названия. Например, вместо Чикен Макнаггетс в российской версии появятся просто Наггетсы. По такой же аналогии поменяли названия соусу Макчикен и бургеру Макчикен Премьер, которые будут просто соусом Чикен и бургером Чикеном.

В начале июня у российских ресторанов «Макдоналдс» сменился будущий владелец. Кузбасский бизнесмен Александр Говор купил 100 процентов компании «Клуб Отель», которая ранее заявила о намерении приобрести бизнес международной корпорации.

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Платон Щукин
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