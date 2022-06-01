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У «Макдоналдса» сменился будущий владелец

Бизнесмен Говор стал единственным владельцем фирмы-покупателя российского McDonald’s
Александр Говор

Александр Говор. Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

У российских ресторанов «Макдоналдс» сменился будущий владелец — кузбасский бизнесмен Александр Говор приобрел 100 процентов компании «Клуб Отель», которая ранее заявила о намерении приобрести бизнес международной корпорации. Такая информация содержится в СПАРК, на нее обратил внимание РБК.

До этого владельцем являлась Светлана Говор, предположительно жена бизнесмена (как выяснил РБК, сын Александра Говора Роман упоминал в социальных сетях свою мать Светлану). 31 мая ее доля перешла к Александру Говору.

Компания «Клуб Отель» зарегистрирована в октябре 2012 года в селе Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской области, занимается ресторанной бизнесом и доставкой продуктов. Ходатайство о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн» поступило в ФАС от компании «Клуб Отель» 27 мая.

Об окончательном уходе из России «Макдоналдс», приостанавливавший работу после начала российской специальной военной операции на Украине, объявил в середине мая. В компании пояснили, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

О том, что на покупку бизнеса компании в России претендует Говор, стало известно 19 мая. Бизнесмен является лицензиатом корпорации и уже управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Название сети изменится. По данным СМИ, рассматривается несколько вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

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Софья Ермакова
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