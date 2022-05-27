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ФАС получила ходатайство о приобретении российского «Макдоналдс»

ФАС получила от компании «Клуб Отель» ходатайство о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство о приобретении «Макдоналдс Корпорейшн» от компании «Клуб Отель», говорится в Telegram-канале ведомства.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания», — уточняется в сообщении.

Об окончательном уходе из России «Макдоналдс», приостанавливавший работу после начала российской специальной военной операции на Украине, объявил в середине мая. В «Макдоналдс» пояснили, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ценностям компании.

Покупателем бизнеса в России стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, который является лицензиатом корпорации и управляет 25 ресторанами «Макдоналдс» в Сибири. Название сети изменится, по данным СМИ, рассматривается несколько вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

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Платон Щукин
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