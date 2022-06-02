Игроки НХЛ устроили массовую драку и уронили арбитра

Игроки клубов НХЛ «Рейнджерс» и «Тампа» устроили массовую драку и уронили арбитра

Хоккеисты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» устроили массовую потасовку в концовке первого полуфинального матча Кубка Стэнли. Видео доступно на YouTube-канале Sport Highlights everyday108 2.

Инцидент произошел на 19-й минуте третьего периода, когда между собой повздорили нападающие Райан Ривз и Патрик Марун. В эту стычку вмешался арбитр, однако он оказался зажат между игроками, и затем его уронили. В итоге завязалась массовая драка, по итогам которой шесть хоккеистов получили двухминутные штрафы.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:2. Российский нападающий Артемий Панарин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей. Счет в серии стал 1-0 в пользу ньюйоркцев.

Следующий матч команды проведут 4 июня. Он начнется в 03:00 по московскому времени.