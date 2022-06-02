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Онищенко поделился мнением о сюжете сериала «Нулевой пациент»

Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко поделился мнением о сюжете сериала «Нулевой пациент»
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Врач Геннадий Онищенко поведал, что сам был свидетелем первой в СССР крупной вспышки ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в 1988 году. Об этом он рассказал «Газете.ру».

В 1988 году Онищенко был назначен заместителем начальника Главного управления карантинных инфекций Минздрава СССР и отправился в Элисту вместе с другими врачами расследовать причины распространения болезни.

Врач подчеркнул, что еще не успел досмотреть сериал, однако хорошо помнит события, которые легли в основу оригинального проекта «Кинопоиска». «Я точно необъективный зритель, я был непосредственным участником трагедии в Элисте. Но такое кино нужно. Снимая его, важно не искажать исторические события, бережно относиться к трагедии», — сообщил академик РАН.

Онищенко рассказал, что именно привело к распространению заболевания: «Это совокупность проблем: и нищета в регионе, и медицина, и отсутствие сексуального просвещения. Мы много не знали об этой инфекции. Была и системная проблема: в то время весь мир был на многоразовых инструментах».

Ранее сценарист «Нулевого пациента» прокомментировал сравнение сериала с «Чернобылем».

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Анастасия Астахова
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