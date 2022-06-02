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Россия пообещала ответ на санкции Евросоюза

Замглавы МИД Иванов заявил, что Россия не оставит без ответа шестой пакет санкций ЕС
Евгений Иванов

Евгений Иванов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не оставит без ответа шестой пакет санкций, который ранее согласовали постпреды стран Евросоюза. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа», — заявил дипломат. По его словам, о том, какие ответные меры предпримет Москва «соответствующие структуры будут решать коллегиально».

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл избежал включения в очередной санкционный список, который был введен со стороны ЕС накануне. Сообщается, что это стало возможным из-за твердой позиции Венгрии касательно шестого пакета санкций против России.

2 июня послы ЕС утвердили введение частичного нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций. Он вступит в силу после того, как документ опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Источники утверждают, что это может произойти в пятницу, 3 июня.

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Николай Чигасов
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