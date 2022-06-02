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Россиянам раскрыли способ бюджетно отдохнуть на Мальдивах и на Шри-Ланке

АТОР: путевка на Мальдивы с прямым перелетом обойдется в 298 тысяч рублей

Фото: Asad Photo Maldives / Pexels

Эксперты туриндустрии раскрыли стоимость пакетных туров на Мальдивы и Шри-Ланку. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в мае компания «Библио-Глобус» получила право формировать туры на основе блоков мест на прямых рейсах авиакомпании «Аэрофлот». По данным АТОР, перевозчик предоставляет эти рейсы по специальной цене — она существенно ниже той, по которой покупают билеты самостоятельные путешественники.

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Таким образом, путевки станут бюджетным способом отдохнуть на популярных экзотических курортах. Например, тур на Мальдивы на 10 ночей с проживанием в трехзвездочном отеле обойдется в 298 тысяч рублей на двоих, с размещением в пятизвездочном отеле — от 422 тысяч рублей. При этом если планировать отпуск самостоятельно, то одни только авиабилеты на острова будут стоить более 330 тысяч рублей на двоих.

Купить тур на Шри-Ланку на 10 дней с размещением в двухзвездочном отеле без питания можно за 231 тысячу рублей на двоих. Проживание в отеле категории четыре звезды стоит 243 тысячи рублей, в пятизвездочном отеле — от 252 тысяч. Приобрести билеты на рейс «Аэрофлота» отдельно можно за 100 тысяч рублей в обе стороны.

Ранее, 8 апреля, «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из России на Шри-Ланку. Перелеты по маршруту МоскваКоломбо выполняются по средам, пятницам и субботам на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300, время в пути составляет 8 часов 40 минут.

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Мария Гейн
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