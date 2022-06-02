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В российском городе «Лошадь белая» стала черной

В Красноярске скульптуру «Лошадь белая» перекрасили в черный цвет

Фото: Telegram-канал «Проспект Мира»

В Красноярске скульптуру «Лошадь белая» перекрасили в черный цвет без разрешения автора. Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира» со ссылкой на путешественника Владимира Черникова, который обратил внимание на инцидент.

Местные власти рассказали, что скульптуру перекрасили во время ремонта, а в местном департаменте городского хозяйства сообщили, что автор скульптуры Евгений Пащенко не только одобрил перекрашивание памятника, но лично выбрал подходящий цвет. Однако Пащенко заявил, что разрешал только провести ремонт скульптуры, но не перекрашивать ее. Мужчина посоветовал вновь спросить мэрию о том, почему цвет памятника был изменен.

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До того, как стать черным, памятник был серебристым. Черников отметил, что черный цвет изменил внешний вид скульптуры в худшую сторону.

Ранее в мае в хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области братскую могилу погибших в годы Великой Отечественной войны обложили тротуарной плиткой оранжевого цвета. В местном отделении Всероссийского общества охраны памятников считают, что это сделали сотрудники администрации хутора. Специалисты добавили, что они не имеют права самостоятельно реставрировать объекты культурного наследия без получения соответствующего разрешения от профильного комитета.

Полина Кислицына
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