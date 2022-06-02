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Стали известны приоритетные направления работы российских дипломатов

Экс-посол Орджоникидзе заявил, что страны Азии стали приоритетными для МИД России
Сергей Орджоникидзе

Сергей Орджоникидзе. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Страны Азии, Африки и Латинской Америки стали приоритетными направлениями в работе МИД России в условиях антироссийской политики европейских государств, а также Соединенных Штатов и Канады. Об этом заявил экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, передает портал NEWS.ru.

По словам бывшего посла, Россия меняет направление работы своей дипломатии, поскольку изменились акцент российской внешней политики, экономические отношения и подходы к вопросам безопасности. Он также отметил, что страны Запада подвергают опасности жизни работников российского дипкорпуса за рубежом.

Ранее МИД России сообщил, что Великобритания нарушила международно-правовые обязательства и отключила российскому послу в Лондоне тревожную кнопку. В МИД рассказали об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне. Также отмечается, что здание консульского отдела посольства подверглось нападениям со стороны «активистов».

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Николай Чигасов
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