Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД России заявил о нарушениях прав дипломатов в Великобритании

В МИД России сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне

Фото: Pixabay.com

Великобритания нарушила международно-правовые обязательства и отключила российскому послу в Лондоне тревожную кнопку, говорится в докладе Министерства иностранных дел России о нарушениях прав соотечественников за рубежом.

В МИД рассказали об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне. Здание консульского отдела посольства подверглось нападениям со стороны «активистов», были разбиты окна зала приема граждан. «Дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства», — сообщается в заявлении министерства.

Материалы по теме:
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022

Как уточнили в ведомстве, был ограничен доступ к банковскому счету посольства. После начала специальной операции один из официальных дилеров автомобильной марки отказал посольству в обслуживании автопарка. «Также речь идет об отключении так называемой тревожной кнопки в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества», — говорится в докладе.

Ранее в МИД России сообщили, что нападения на российские диппредставительства за рубежом являются спланированной акцией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» в России
В Литве признали невозможность помешать России продавать нефть третьим странам
Джонни Депп и Эмбер Херд сделали заявления после оглашения решения суда
В Германии рассказали о слабом месте НАТО
МИД России заявил о нарушениях прав дипломатов в Великобритании
Байден допустил закупки российской нефти по цене ниже рыночной
В резиденции российского посла в Лондоне отключили «тревожную кнопку»
В Германии отметили всплеск дискриминации в отношении русскоязычной диаспоры
В МИД заявили о «тотальной дискриминации» россиян на Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.