МИД России заявил о нарушениях прав дипломатов в Великобритании

В МИД России сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне

Великобритания нарушила международно-правовые обязательства и отключила российскому послу в Лондоне тревожную кнопку, говорится в докладе Министерства иностранных дел России о нарушениях прав соотечественников за рубежом.

В МИД рассказали об ухудшении ситуации с безопасностью посольства в Лондоне. Здание консульского отдела посольства подверглось нападениям со стороны «активистов», были разбиты окна зала приема граждан. «Дипломаты подверглись ограничению права на труд и справедливые и благоприятные условия труда, на доступ к любому виду обслуживания, предназначенному для общественного пользования и на личную безопасность и защиту со стороны государства», — сообщается в заявлении министерства.

Как уточнили в ведомстве, был ограничен доступ к банковскому счету посольства. После начала специальной операции один из официальных дилеров автомобильной марки отказал посольству в обслуживании автопарка. «Также речь идет об отключении так называемой тревожной кнопки в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества», — говорится в докладе.

Ранее в МИД России сообщили, что нападения на российские диппредставительства за рубежом являются спланированной акцией.