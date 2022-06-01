Россия заявила об атаке своих дипучреждений в ведущих санкционную войну странах

В МИД РФ заявили, что нападения на диппредставительства являются спланированной акцией

В МИД России заявили, что нападения на российские диппредставительства за рубежом являются спланированной акцией, они происходит только в тех странах, которые ведут санкционную войну против РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По миру прокатилась волна нападений на российские дипломатические представительства», — заявили в ведомстве. Там также отметили, что такие акты имели место исключительно в странах, которые ведут санкционную войну против России.

«Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод о том, что эти нападения являются спланированной акцией», — указали в дипведомстве.

Ранее неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Посол не получил извинений от властей Польши после нападения, публично было озвучено лишь единичное выражение «сожаления» — от главы МИД Польши Збигнева Рау.