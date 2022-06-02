Песков рассказал о дате проведения прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь Песков анонсировал прямую линию с президентом Путиным после ПМЭФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с лидером страны Владимиром Путиным пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«Она [прямая линия] — в любом случае после [ПМЭФ]. У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — сообщил он.

