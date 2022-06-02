Кремль высказался по поводу референдумов на украинских территориях

Песков заявил, что о референдумах на украинских территориях должны думать не в Кремле

Для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области и Запорожье об их вхождении в состав России должны думать не в Кремле. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 2 июня, приводит «Интерфакс».

Для этого необходимы определенные условия и желание местных жителей, отметил Песков. «Мы неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях», — напомнил официальный представитель Кремля.

Он добавил также, что для проведения референдумов в первую очередь необходимо обеспечить людям безопасность.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в этом году.