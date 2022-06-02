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В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы VPN-сервисов в России

Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервиса Proton VPN

Фото: camilo jimenez / Unsplash

Роскомнадзор подтвердил, что в России проводится блокировка VPN-сервисов, включая Proton VPN, проблемы с подключением к которому ранее возникли у многих пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство заявило агентству, что, согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.

Ранее стало известно, что у юзеров из России возникли сложности с подключением к ProtonVPN. Представители сервиса заверили, что сбой в работе никак не связан с действиями самой компании. Они предположили, что ProtonVPN мог быть заблокирован в России.

В апреле сенатор Андрей Клишас сообщил, что российские законодатели не разрабатывают мер по введению ответственности для граждан за использование VPN-сервисов. Он также отметил, что выступает против создания подобной нормы.

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Маргарита Щигарева
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