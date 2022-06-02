У россиян возникли проблемы с подключением к популярному VPN-сервису

В компании ProtonVPN заявили, что сервис могут блокировать в России

У российских пользователей возникли проблемы с подключением к популярному сервису ProtonVPN. В компании заявили, что сервис могут блокировать в России.

По словам представителей ProtonVPN, они знают о проблемах с подключением к сервису на территории России. Они заверили, что сбой в работе никак не связан с действиями самой компании. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям», — предположили они.

В компании добавили, что в настоящий момент изучают проблему. Они также поблагодарили пользователей за терпение и понимание.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что в России не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов. Он не исключил, что «кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан» за использование подобных приложений, однако подчеркнул, что сам он выступает против такой инициативы.