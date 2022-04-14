В Совфеде ответили на вопрос об ответственности за использование VPN

Сенатор Клишас заявил, что в парламенте не разрабатывают мер по ответственности за VPN

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, что российские законодатели не разрабатывают мер по введению ответственности за использование VPN-сервисов.

«Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом сенатор не исключил, что «кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан» за использование VPN, однако подчеркнул, что сам он против этого.

В марте Клишас уже говорил, что наказаний за использование таких VPN-сервисов в России вводиться не будет, в том числе в случае их запрета. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России пока не рассматривается.