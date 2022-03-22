В Госдуме ответили на вопрос о законодательном запрете VPN-сервисов

Депутат Хинштейн заявил, что вопрос о законодательном запрете VPN не рассматривается

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России не рассматривается. Его слова передает «Интерфакс».

«О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали», — ответил депутат на вопрос о возможности запрета работы VPN-сервисов в стране на законодательном уровне.

Ранее в марте эксперты компании Group-IB назвали практически невозможной перспективу полной блокировки VPN-сервисов на территории России. По мнению аналитиков компании, полностью ограничить доступ к VPN-сервисам в стране не получится, однако можно затруднить их работу для большинства пользователей.

15 марта Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России. Он также добавил, что работа по блокировке сервисов будет продолжена. «На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — заявил парламентарий. Хинштейн также назвал блокировку VPN непростой задачей.