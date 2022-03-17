Оценена перспектива полной блокировки VPN-сервисов в России

Эксперты Group-IB назвали невозможной полную блокировку VPN-сервисов в России

Эксперты компании Group-IB назвали практически невозможной перспективу полной блокировки VPN-сервисов на территории России. Оценку специалистов публикует ТАСС.

По мнению аналитиков компании, полностью ограничить доступ к VPN-сервисам в стране не получится, однако можно затруднить их работу для большинства пользователей.

«Заблокировать VPN — очень абстрактная задача, а вот заблокировать конкретные сетевые протоколы, по которым работают VPN-сервисы, можно. И это успешно реализовал Китай. Специальное DPI-оборудование, установленное у провайдера, позволяет обнаруживать и блокировать нужные сетевые соединения», — заявили в Group-IB.

«Если у российских провайдеров есть необходимое оборудование, то они смогут заблокировать основные сетевые протоколы, по которым работают VPN», — уточнили аналитики.

При этом VPN-сервисы останутся доступны при помощи «маскировки» VPN-тоннелей в трафике, отметили в компании. Специалисты объяснили, что запрещенные Роскомнадзором сервисы продолжат работать, однако скорость соединения будет значительно снижена. «Это как сейчас пытаться смотреть видео YouTube через 3G-соединение на телефоне», — пояснили эксперты Group-IB.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн добавил, что работа по блокировке сервисов будет продолжена.