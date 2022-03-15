В России продолжат блокировать популярные VPN-сервисы

Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России

Роскомнадзор заблокировал уже около 20 популярных VPN-сервисов в России. Как сообщает «Интерфакс», об этом в эфире телеканала «ДумаТВ» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он также предупредил, что эта работа будет продолжаться.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — заявил парламентарий, рассуждая об ограничениях, введенных страной против сервисов компании Meta.

Хинштейн добавил, что блокировка VPN — непростая задача, но она выполняется Роскомнадзором. Депутат также заметил, что все россияне, которые продолжают пользоваться Instagram, «так или иначе используют систему обхода маршрутизации в сети».

Ранее Хинштейн заявил, что российские пользователи не будут нести ответственность за посты в социальной сети Instagram после возможного признания компании Meta экстремистской. Наказывать жителей страны за публикации будут только в том случае, если они нарушат требования законодательства.