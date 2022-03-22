Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Совфеде ответили на вопрос об ответственности граждан за использование VPN

Сенатор Клишас заявил, что наказаний за использование VPN в случае его запрета не будет

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на вопрос об ответственности граждан за использование VPN-сервисов. В беседе с РИА Новости он заявил, что наказаний за использование таких ресурсов не будет, в том числе в случае их запрета.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — отметил сенатор, говоря о том, могут ли в России ввести наказание за использование VPN-сервисов.

Ранее 22 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России пока не рассматривается. До этого депутат сообщал, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России.

В марте эксперты компании Group-IB назвали практически невозможной перспективу полной блокировки VPN-сервисов на территории России. По мнению аналитиков компании, полностью ограничить доступ к VPN-сервисам в стране не получится, однако можно затруднить их работу для большинства пользователей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Малайзия и Вьетнам выступили против санкций в отношении России
Киргизы вышли на митинг в поддержку России с плакатом «Мы за мигрантов!»
Президент клуба РПЛ выступил за сохранение госфинансирования футбола
Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине
Американские компании захотели заставить работать по-новому
В ВОЗ назвали число нуждающихся в психологической помощи беженцев
На Украине завели дела против ректоров пяти российских вузов
В России ухудшилась ситуация со всей логистикой
Женщина отказалась от майонеза и похудела на 63 килограмма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.