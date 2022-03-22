В Совфеде ответили на вопрос об ответственности граждан за использование VPN

Сенатор Клишас заявил, что наказаний за использование VPN в случае его запрета не будет

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на вопрос об ответственности граждан за использование VPN-сервисов. В беседе с РИА Новости он заявил, что наказаний за использование таких ресурсов не будет, в том числе в случае их запрета.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — отметил сенатор, говоря о том, могут ли в России ввести наказание за использование VPN-сервисов.

Ранее 22 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что вопрос о законодательном ограничении VPN-сервисов в России пока не рассматривается. До этого депутат сообщал, что Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России.

В марте эксперты компании Group-IB назвали практически невозможной перспективу полной блокировки VPN-сервисов на территории России. По мнению аналитиков компании, полностью ограничить доступ к VPN-сервисам в стране не получится, однако можно затруднить их работу для большинства пользователей.