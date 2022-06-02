Женщина сбросила 44 килограмма и закрутила роман с парнем на 26 лет моложе

The Sun: похудение помогло жительнице США встретить возлюбленного на 26 лет моложе себя

После похудения на 44 килограмма 55-летняя жительница Нью-Йорка, США, Пэтти Аквилина закрутила роман с парнем на 26 лет моложе себя. Об этом пишет The Sun.

Женщина стала пытаться сбросить вес незадолго до развода. Поначалу она надеялась, что стройная фигура поможет спасти брак, и даже сделала операцию по подтяжке тела. Несмотря на ее усилия, в 2018 году муж все равно ушел от нее. Спустя два месяца Аквилина зарегистрировалась на сайте знакомств, где и встретила молодого возлюбленного.

Новым избранником американки стал дизайнер Брайан Чоги, которому сейчас 30 лет. Долгое время влюбленные скрывали свои отношения, опасаясь, что родственники осудят их из-за разницы в возрасте.

Однажды на вечеринке по случаю Хэллоуина Аквилина сфотографировала себя в образе сексуальной француженки, а своего партнера — в образе льва. Она хотела показать кадр друзьям, но случайно отправила фото дочери. В результате ее тайна раскрылась.

«Я пообещала дочери, что разорву отношения, потому что не хотела ее разочаровывать, но она ответила, что если я счастлива, то и она тоже, — рассказывает женщина. — Я никогда не чувствовала такого облегчения». Сын также поддержал ее, но расстроился, что все это время мать вела двойную жизнь. Родители Чоги с пониманием отнеслись к его выбору.

Американка утверждает, что она и ее избранник ведут активную сексуальную жизнь, причем он научил ее пользоваться различными секс-игрушками. По ее словам, Чоги заставил ее снова почувствовать себя молодой, а он сам признается, что его всегда привлекали девушки постарше. Пара часто сталкивается с негативным отношением, но старается переводить неловкие ситуации в шутку.

Ранее сообщалось, что 19-летний Джузеппе Д'Анна из Италии признался, что испытывает сильные чувства к своей 76-летней возлюбленной и даже сделал ей предложение. Он разместил в TikTok видео, в котором он стоит на правом колене перед своей престарелой избранницей и целует ее.