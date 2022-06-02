Россия потребовала финансовую компенсацию за лишение спортивных турниров

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия требует компенсацию за лишение соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна будет требовать компенсацию от международных федераций за лишение крупных соревнований. Его слова приводят «Известия».

Чиновник рассказал, что соответствующие национальные федерации направили обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Отмечается, что речь идет об организационных взносах, затратах на строительство и имиджевых потерях. «Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», — добавил Матыцин.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью лишены права участия в соревнованиях. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Также были отменены турниры, запланированные в России. В частности, страна лишилась финала Лиги чемпионов по футболу, чемпионата мира по волейболу и хоккею, этапа Гран-при «Формулы-1», Всемирной шахматной олимпиады и Универсиады.