Школьники Казани приняли участие в акции «Рыбе — быть!»

Школьники 19-й гимназии Казани приняли участие в акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)»

Школьники 19-й гимназии Казани приняли участие в акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)», которая проводится в Республике Татарстан. Дети помогали в установке нерестилищ, об этом сообщает «Татар-информ».

Акция проводилась в Спасском районе республики при участии специалистов госкомитета Татарстана по биоресурсам. Представители ведомства заявили, что вместе со школьниками установили более двух тысяч гнезд.

Отмечается, что для детей также провели экскурсию на рыбный завод, являющийся одним из крупнейших местных производителей рыбной продукции Татарстана.

Всего в рамках акции «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)» в нерестовый период татарстанцы установили более 30 километров искусственных нерестилищ. Ранее сообщалось об их установке в Елабужском районе республики.