Посол МИД Машков назвал невозможным восстановить систему безопасности на прежних условиях

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков назвал невозможным восстановить систему безопасности на прежних условиях. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, западные страны сами разрушили систему европейской безопасности, «рано или поздно им придется ее восстанавливать». Также Машков заявил, что, когда российская сторона идет на какие-то компромиссы, воспринимают это как слабость.

«Они начинают давить. Время этого прошло», — подчеркнул представитель МИД. Он добавил, что сейчас после дипломатии начинаются разговоры силовым путем. При этом Запад мог бы этого избежать, если бы прекратил свою концепцию «победитель получает все».

Также дипломат обратил внимание, что Запад считает себя победителем в холодной войне. «По сути, они устанавливают новую неоколониальную систему, Европу они себе подчинили, сейчас пришла наша очередь, но мы выступили против», — заявил Машков, добавив, что по этой причине это «уже не вопрос борьбы России и Украины, а вопрос формирования новой глобальной системы».

Ранее политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани предупредил, что дальнейшая экспансия НАТО будет иметь катастрофические последствия для глобальной экономики. По его словам, Россия понимает, что стратегия НАТО направлена на создание напряженности на восточном фланге. Политолог подчеркнул, что подобная политика приведет к дестабилизации не только на региональном, но и на общеевропейском уровне.