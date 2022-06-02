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В Германии выступили за вступление Украины в ЕС без каких-либо скидок

Глава МИД ФРГ Бербок выступила за вступление Украины в члены ЕС без каких-либо скидок

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметила, что процесс не будет быстрым и каких-либо скидок для Киева не будет. При этом Бербок подчеркнула, что процесс этого «исторического момента» не должен быть забюрократизирован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал страну де-факто частью Евросоюза. Он указал, что Киев и Брюссель уже сотрудничают на двустороннем уровне и на уровне ЕС «в масштабе, соответствующем полноправному членству».

31 мая премьер-министр Италии Марио Драги указал, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС. В связи с этим предоставление такого статуса Киеву в настоящее время не предвидится.

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Марина Совина
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