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Самцу полярной совы в Калининграде привезли подругу из Москвы

Самцу полярной совы в Калининградском зоопарке привезли подругу из Москвы

Кадр: Калининградский зоопарк

Самцу полярной совы по кличке Нансен, который живет в Калининградском зоопарке, привезли подругу из Москвы. Об этом сообщается на странице зоосада во «ВКонтакте».

«Подруга очень молода — ей всего год, но по совиным меркам, она уже барышня в полном расцвете сил», — рассказали в зоопарке.

Там отметили, что пока самка живет в соседнем вольере. При этом, по словам специалистов, птицы уже начали проявлять интерес друг к другу.

Спустя 21 день, после того как у самки возьмут все анализы и она пройдет карантин, ее подселят к 14-летнему Нансену. Для них построят новый просторный вольер — авиарий, где птицы смогут свободно летать.

В апреле сообщалось, что в зоопарке Калининграда на свет появились семеро козлят. Отмечалось, что четверо из малышей — ангорской породы, еще трое — нубийской.

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Варвара Кошечкина
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