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Польша заявила о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России

Власти Польши совместно с Украиной попытаются конфисковать имущество России за границей

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Правительство Польши совместно с представителями Украины планируют легально конфисковать финансовые активы и имущество России за границей, они будут использованы для того, чтобы восстановить и отстроить Украину. О планах Варшавы и Киева заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь заявил, что с помощью замороженных активов власти попытаются создать фонд для финансирования восстановления Украины. «Но главное в данный момент — это найти источник финансирования. И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — заявил Мюллер на пресс-конференции.

Он также отметил, что власти Польши прорабатывают вариант добровольного сотрудничества и участия в этом проекте со стороны польских компаний и фирм.

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Дмитрий Сотак
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