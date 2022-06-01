США испугались последствий из-за конфискации активов Банка России

NYT: США опасаются, что конфискации активов Центробанка России подорвет статус Вашингтона

Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, обсуждение вопроса об изъятии активов Банка России «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, которые могут ожидать страну. Так, американские чиновники из администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие средств может быть незаконным, что подтолкнет другие страны к недоверию США в качестве государства для хранения инвестиций.

Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций New York Times

Издание также отмечает, что Вашингтон «гораздо более осторожен» в вопросе использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в отличие от стран Европы. По данным газеты, американские чиновники испугались, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Заморозка активов

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Набиуллина отметила, что точную сумму назвать не может из-за колебаний курсов валют.

Почему говорю около? Потому что эта цифра может изо дня в день колебаться: 296, 302. Почему? Потому что замороженные резервы в разных валютах выражены, не только в долларах Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Глава Центробанка также подчеркнула, что доллары составляют небольшую долю в резервах.

Конфискация имущества

27 апреля палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий. Деньги могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.

При этом глава Минфина США Джанет Йелле заявила, что американские законы не позволяют конфисковать арестованное в США российское имущество и направить вырученные средства в пользу Киева. Она добавила, что возможная экспроприация активов Банка России в США незаконна, но дискуссия на этот счет идет.

Если Россия объявит технический дефолт, я не думаю, что это существенно изменит ситуацию в стране Джанет Йеллен глава Минфина США

Также Йеллен назвала маловероятным продление лицензии, позволяющей России обслуживать долларовый долг, но окончательное решение еще не принято.

«Смертный приговор финансовой системе»

Китай счел блокировку российских государственных активов со стороны Вашингтона «смертным приговором финансовой системе» США. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Доверие к США в экономическом мире было подорвано их решением заморозить российские активы с помощью односторонних санкций Global Times

Издание полагает, что США больше не являются безопасным местом для хранения резервов. «Санкции в отношении финансовой системы России, такие как замораживание резервов Центрального банка, вероятно, станут поворотным моментом для финансовой системы США», — считает автор публикации, указывая, что большая часть казначейских облигаций США принадлежит иностранцам.