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В США испугались последствий из-за конфискации активов Центробанка

NYT: США опасаются подрыва статуса Вашингтона из-за конфискации активов Центробанка России

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, обсуждение вопроса об изъятии активов Банка России «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, которые могут ожидать страну. Так, высокопоставленные чиновники из администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным, в связи с чем другие страны не смогут рассматривать США в качестве страны для хранения инвестиций.

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Издание отмечает, что Вашингтон «гораздо более осторожен» в вопросе использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, в отличие от стран Европы. По данным газеты, американские чиновники испугались, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони назвал изъятие замороженных Евросоюзом российских золотовалютных резервов юридически сложным процессом. Джентилони подчеркнул, что конфискация обсуждается блоком, но результат не гарантирован.

В рамках санкций после начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы Центробанка России на 23 миллиарда долларов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передать их на восстановление Украины после конфликта.

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы.

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Марина Совина
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