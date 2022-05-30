В ЕС рассказали о механизме конфискации резервов России

Еврокомиссар Джентилони назвал конфискацию резервов России юридически сложной

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о механизме конфискации золотовалютных резервов России. Он назвал изъятие замороженных Евросоюзом резервов юридически сложным процессом, сообщает ТАСС.

Джентилони подчеркнул, что конфискация обсуждается блоком, но результат не гарантирован. «От заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы», — пояснил дипломат.

В рамках санкций после начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы Центробанка России на 23 миллиарда долларов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передать их на восстановление Украины после конфликта.

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию имущества иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или незаконных действиях.