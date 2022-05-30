Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В ЕС рассказали о механизме конфискации резервов России

Еврокомиссар Джентилони назвал конфискацию резервов России юридически сложной
Паоло Джентилони

Паоло Джентилони. Фото: Ronald Wittek / Reuters

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони рассказал о механизме конфискации золотовалютных резервов России. Он назвал изъятие замороженных Евросоюзом резервов юридически сложным процессом, сообщает ТАСС.

Джентилони подчеркнул, что конфискация обсуждается блоком, но результат не гарантирован. «От заморозки до конфискации предусмотрен юридически сложный процесс. Разные европейские страны при поддержке ЕК изучают юридические и финансовые механизмы», — пояснил дипломат.

В рамках санкций после начала спецоперации на Украине ЕС заморозил активы Центробанка России на 23 миллиарда долларов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передать их на восстановление Украины после конфликта.

Материалы по теме:
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию имущества иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или незаконных действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
В Москве резко подешевела аренда «однушек»
Инфляция в Германии рекордно выросла
Решетову обругали в сети за сходство с Ким Кардашьян на новых фото
Стало известно о рекордном нежелании россиян отдыхать в Европе
Под Северодонецком погиб французский журналист
Семь человек пострадали при столкновении четырех машин в российском регионе
В ЕС рассказали о механизме конфискации резервов России
Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новому пакету антироссийских санкций
Названа причина нестабильности рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.