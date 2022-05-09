В Европе призвали передать Украине замороженные резервы России

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал передать Украине замороженные в Европе резервы России

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передать их на восстановление Украины после конфликта. К этому призвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с Financial Times.

Боррель напомнил об изъятых США активах «на миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана, которые, по его словам, затем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи. Представитель Европы отметил, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

По его словам, такая инициатива полна логики. «Кто-то должен мне объяснить, почему это [изъятие резервов] хорошо для афганских денег и плохо для российских денег», — сказал он.

Как считает Боррель, вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов для Евросоюза, учитывая «невероятную сумму денег», которая необходима. Он выразил надежду, что дискуссия о «военной компенсации» будет идти из РФ.

Ранее палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за антироссийских санкций активы на поддержку Украины. Конгрессмены поддержали конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства России или вследствие незаконных действий.