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Врач развеяла мифы о пользе магазинных йогуртов

Врач Пурига: консервант в йогурте уничтожает все его полезные свойства

Фото: Sara Cervera / Unsplash

Спортивный врач с 15-летним стажем Александра Пурига развеяла популярные мифы о пользе магазинных йогуртов. О качестве магазинного молочного продукта она рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что почти все йогурты содержат консервант, обозначаемый на упаковке как Е1442. Он продлевает срок годности продукта, но уничтожает все полезные свойства входящих в состав ингредиентов, а также провоцирует серьезное заболевание поджелудочной железы — панкреонекроз.

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Эксперт отметила, что несмотря на консерванты, полезные бифидо- и лактобактерии могут некоторое время продержаться в йогурте, но через несколько дней хранения продукта в холодильнике от них не остается и следа. «Покупая "долгоиграющий" продукт в магазине, мы наслаждаемся лишь вкусом ароматизаторов», — добавила врач.

Также Пурига обратила внимание на то, что фрукты из-за кислот не совместимы с молочным бактериями, поэтому наполнитель добавляют в йогурт либо в замороженном, либо в сублимированном виде. Так что пользу от свежих фруктов, вопреки заверениям маркетологов, из йогурта получить нельзя.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, почему такие популярные продукты для перекуса, как кефир и яблоки, не приносят пользы. По ее словам, если перекус не сбалансирован по БЖУ, в скором времени человек почувствует не сытость, а нарастающее чувство голода.

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Вера Владзиевская
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