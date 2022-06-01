Врач назвала провоцирующий голод популярный диетический перекус

Эндокринолог Павлова назвала кефир и яблоки бесполезным перекусом

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов человек чувствует нарастающее чувство голода. Об этом врач рассказала в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что популярные диетические перекусы типа кефира и яблок на самом деле не утоляют голод, а провоцируют его. По ее словам, они бесполезны, так как не заполняют желудок из-за маленького размера порции и не содержат весь спектр полезных макронутриентов — белков, жиров и углеводов.

«Если пища калорийная, но маленькая по объему, то мы скорее всего ею удовлетворимся на короткое время, даже если это высококачественные жиры. Желудок остался пуст, человек чувствует голод, — назвала причину Павлова. — Просто есть зеленый салат без белка или масла неразумно, он не утолит голод. Точно так же протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика».

По словам врача, важную роль в достижении чувства сытости имеют инсулиновый и гликемический индексы. Первый отражает уровень инсулина в крови, который повышается после употребления определенного продукта. Второй — это количество глюкозы, концентрация которой увеличивается в крови после еды. Если у продуктов эти индексы высокие, то они будут повышать уровень анаболических гормонов, дающих быстрое, но короткое насыщение, а затем наступит сильный голод, обратила внимание эксперт.

«Многим на ночь советуют пить кефир. Вроде бы и некалорийно, и гликемический индекс низкий. Но несчастные худеющие после этого нередко совершают ночные набеги на холодильник, ведь кефир (как и творог) имеет высокий инсулиновый индекс. Кроме того, такие продукты (с высокими индексами) способствуют росту жировой ткани», — объяснила Павлова.

Эксперт уточнила, что, если жировой ткани становится много, развивается опасное состояние инсулинорезистентности, когда человек не реагирует на инсулин. В таком случае его мучает постоянное чувство волчьего голода.

По ее словам, часто люди совершают ошибку, перекусывая яблоком или другими фруктами, не добавляя белок. Фруктоза быстро утоляет чувство голода, но потом аппетит резко возрастает из-за резкого снижения уровня малонил-КоА (важнейшего компонента клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге).

Павлова успокоила: те, кто хочет похудеть, не обязаны всю жизнь отказываться от вкусной еды и питаться лишь пресной куриной грудкой. «Вы можете есть любые сладости и фрукты, но после основной пищи. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов, и анаболический вектор сместится на строительство не жировой, а мышечной ткани. То есть вместо вреда получите пользу. Разумеется, если не переедите», — уточнила эндокринолог.

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