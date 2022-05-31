Врач объяснила высокий уровень холестерина у любителей растительного масла

Эндокринолог Павлова рассказала, как растительное масло повышает уровень холестерина

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что к повышению уровня холестерина в крови могут привести даже продукты с полезными жирами, в том числе масло, в котором холестерина нет. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам врача, холестерин — это основа для продуцирования массы гормонов (например, кортизола, тестостерона и других), однако он же повышает опасность появления атеросклеротических бляшек. Защититься от этого употреблением только полезных жиров невозможно, поскольку холестерин все равно растет при росте жировой ткани, утверждает она.

«Если мы употребляем слишком много калорий, щедрой рукою добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем. И даже если мы не будем есть желток яйца, чтобы спастись от холестерина, наша собственная печень насинтезирует его в избытке. Вот почему я всегда за разумность. Всего надо в меру, в том числе и полезных жиров», — объяснила врач высокий уровень холестерина у любителей растительного масла.

«Для того чтобы выяснить уровень холестерина в крови, нужно сдавать анализы на липидный профиль. Результаты исследования покажут не только общий холестерин, но и ЛПНП, в простонародье "плохой" холестерин, липопротеиды высокой плотности — "хороший" холестерин, триглицериды. Также в анализах рассчитывают индекс атерогенности, по которому можно предположить степень риска развития атеросклероза», — раскрыла подробности исследований врач.

Зухра Павлова отметила, что у некоторых людей и в 60 лет результаты анализов будут в норме, а кто-то и в 30 — потенциальный пациент сердечно-сосудистых хирургов из-за нарушения соотношения фракций холестерина. Причиной нарушений врач назвала сбои в метаболизме желчи и перегибы в желчном пузыре. Эти изменения влияют на состояние сосудистой стенки. Плачевно сказываются на здоровье и генетические особенности, способствующие неблагоприятным изменениям фракций холестерина.

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