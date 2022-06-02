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Названа цель полета истребителей НАТО вблизи острова Змеиный

Политолог Козюлин назвал сбор разведданных целью полета самолетов НАТО вблизи Змеиного

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Целью полета истребителей НАТО над островом Змеиным мог быть сбор данных о размещенных в этом районе российских системах противовоздушной обороны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

По его словам, самолеты НАТО могли пытаться заставить российских военных включить противовоздушные системы. А позади находился разведывательный самолет, который фиксировал происходящее на Змеином.

В то же время Козюлин назвал опасными подобные провокации: обе стороны могут совершить ошибку, которая приведет к нежелательным для всех последствиям. «Поэтому тут надо проявлять сдержанность и лучше там бы не летать», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что группа из нескольких истребителей НАТО выполнила полет над западной частью Черного моря. Согласно информации Flight Radar, в операции были задействованы два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также появлялись сведения об участии в полете американских истребителей F-35, но эту информацию невозможно подтвердить из-за отключенных транспондеров.

Валентина Шварцман
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