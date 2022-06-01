Истребители НАТО заметили у Змеиного

Истребители НАТО выполнили полет над Черным морем недалеко от украинского острова Змеиный

Группа из нескольких истребителей НАТО выполнила полет над западной частью Черного моря. Об этом сообщает портал avia.pro со ссылкой на данные Flight Radar.

Уточнятся, что самолеты Североатлантического альянса замечены недалеко от украинского острова Змеиный, который находится под контролем российских войск и где в начале мая проходили боевые действия. В День Победы Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный.

Истребители альянса производили полет в сопровождении самолетов-заправщиков. Они взлетели с территории Румынии. Согласно информации портала, в операции были задействованы два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также появлялись сведения об участии в полете американских истребителей F-35, но эту информацию невозможно подтвердить из-за отключенных транспондеров.

16 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный. 27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели военнослужащего, оборонявшего от Вооруженных сил Украины (ВСУ) остров Змеиный, взятый российскими войсками в самом начале спецоперации.