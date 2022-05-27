Погиб оборонявший остров Змеиный российский военный

Глава Севастополя Развожаев сообщил о гибели оборонявшего остров Змеиный сержанта Баранова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о гибели военнослужащего, оборонявшего от Вооруженных сил Украины (ВСУ) остров Змеиный, взятый российскими войсками в самом начале спецоперации.

Из сообщения главы Севастополя стало известно, что погибший военный — сержант Алексей Баранов, служивший в войсковой части 43071. Развожаев добавил, что сержант получил ранение при атаке ВСУ в преддверии 9 мая.

«Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя!» — написал в блоге Развожаев.

Ранее губернатор сообщал о гибели трех других военных. Участвовали ли они в обороне острова Змеиный, Развожаев не уточнял.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 мая рассказал об обернувшейся полным провалом попытке захвата острова Змеиный ВСУ, которую они предприняли в канун Дня Победы. По его словам, российскими вооруженными силами при отражении атаки были уничтожены более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях.