Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Погиб оборонявший остров Змеиный российский военный

Глава Севастополя Развожаев сообщил о гибели оборонявшего остров Змеиный сержанта Баранова
Алексей Баранов

Алексей Баранов. Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о гибели военнослужащего, оборонявшего от Вооруженных сил Украины (ВСУ) остров Змеиный, взятый российскими войсками в самом начале спецоперации.

Из сообщения главы Севастополя стало известно, что погибший военный — сержант Алексей Баранов, служивший в войсковой части 43071. Развожаев добавил, что сержант получил ранение при атаке ВСУ в преддверии 9 мая.

«Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти нашего воина не удалось, от полученных ранений он скончался. Будем помнить нашего героя!» — написал в блоге Развожаев.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Ранее губернатор сообщал о гибели трех других военных. Участвовали ли они в обороне острова Змеиный, Развожаев не уточнял.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 мая рассказал об обернувшейся полным провалом попытке захвата острова Змеиный ВСУ, которую они предприняли в канун Дня Победы. По его словам, российскими вооруженными силами при отражении атаки были уничтожены более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ.

24 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Позже в России рассказали о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове. С них была взята подписка об отказе от участия в военных действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Комментарии отключены
Последние новости
Канцлер Австрии выдвинул Путину ультиматум
Минобороны допустило попадание ампул с возбудителем оспы из США к террористам
В ЛНР заявили о контроле над ключевым для ВСУ мостом в районе Северодонецка
В России задумали активнее спасать планету с помощью одежды
Стало известно о возможных проблемах с доставкой с AliExpress из-за Китая
Погиб оборонявший остров Змеиный российский военный
Белоруссия заявила о вооруженных группах возле украинской границы
Диетолог предупредила о вреде полезных продуктов для некоторых людей
Путин призвал Киев разминировать акваторию портов в Азовском и Черном морях
Российский миллиардер передал бизнес жене за день до введения санкций ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.