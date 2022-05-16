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Минобороны заявило о сбитом украинском Су-24 в районе Змеиного

Минобороны доложило о сбитом украинском самолете Су-24 российскими ПВО в районе Змеиного

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 345 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были уничтожены 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.

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Помимо этого, были уничтожены десять украинских беспилотников и два реактивных Ту-143 «Рейс», которые производились в СССР.

Оборонное ведомство также доложило об уничтожении средствами ПВО двух штурмовиков ВСУ Су-25 — самолеты сбили в воздухе над Николаевской и Харьковской областями.

По сообщениям Госпогранслужбы Украины, Киев потерял контроль над островом Змеиный в день начала спецоперации России — 24 февраля. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что все защитники острова погибли, и представил их к наградам посмертно. Позднее российская сторона сообщила о сдаче в плен 82 бойцов ВСУ на острове, после чего Киев признал информацию об их гибели ложной.

9 мая стало известно, что Украина предпринимала несколько попыток захватить остров Змеиный. По данным Минобороны, это привело к гибели более чем 50 украинских военных и к потере военной техники, что стало «катастрофой для ВСУ».

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Анастасия Шейкина
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