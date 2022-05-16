Минобороны заявило об уничтожении двух украинских Су-25

Минобороны сообщило об уничтожении российскими ПВО двух украинских штурмовиков Су-25

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 16 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолеты были сбиты в воздухе над Николаевской и Харьковской областями.

По словам Конашенкова, в районе острова Змеиный российские военные также поразили один украинский Су-24.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 168 самолетов и 125 вертолетов.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).