В США вспомнили о неудачной замене танка Abrams

Издание 19FortyFive вспомнило о созданном для замены «Абрамса» танке XM1202

Американский танк M1 Abrams состоит на вооружении с 1981 года, а в конце 1990-х в США захотели разработать замену «Абрамсу». О неудачной попытке создания нового танка XM1202 вспомнили в публикации 19FortyFive.

В 1999 году в США инициировали программу Manned Ground Vehicles (MGV), которая была частью проекта Future Combat Systems (FCS), а в 2002 году в рамках программы начали работу над новой машиной. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило четыре контракта на разработку танков, которые можно было бы перевозить в грузовом отсеке самолета C-130.

В середине 2000-х компании General Dynamics и BAE Systems разработали универсальное шасси, которое легло в основу семейства бронетехники, включавшего в себя перспективный танк XM1202. Машина получила облегченную пушку XM360 калибра 120 миллиметров с автоматом заряжания. Орудие могло использовать штатные снаряды «Абрамса» и перспективные управляемые боеприпасы XM1111.

Танк с композитной броней обеспечивал защиту экипажа из двух человек от огня крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек. Также XM1202 получил датчики нового поколения, которые повышали осведомленность экипажа.

Несмотря на преимущества XM1202, в 2009 году проект закрыли из-за сокращения бюджета. Также военных не устраивало отсутствие противоминной защиты у танка. Отмечается, что на момент закрытия проекта его стоимость составила 18,1 миллиарда долларов.

В мае в публикации 19FortyFive рассказали о советском танке «Объект 195», который разрабатывали для борьбы с американским M1 Abrams.