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В США вспомнили о российском «Объекте 195»

Издание 19FortyFive вспомнило о созданном для борьбы с M1 Abrams танке «Объект 195»

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Танк «Объект 195», который также известен как Т-95, мог расширить возможности танковых сил России. О перспективной машине вспомнили в США — обозреватель Уэсли Калп написал для издания 19FortyFive о возможностях Т-95.

Автор отмечает, что работу над будущим Т-95 начали в 1988 году. Целью проекта было создание танка, который мог бы превзойти американский M1 Abrams.

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Машина получила необитаемую башню с перспективной гладкоствольной пушкой калибра 152 миллиметра и автоматом заряжания. Лафетная компоновка позволила снизить заметность Т-95 на поле боя и повысить защищенность экипажа, который располагался в бронированной капсуле. Также машина получила новую динамическую защиту.

Еще одной особенностью Т-95 стала боевая информационно-управляющая система (БИУС), которая позволяла экипажу следить за состоянием танка и обмениваться информацией с дружественными войсками. Перспективная машина получила двигатель мощностью 1500 лошадиных сил.

Проект закрыли в 2010 году, но наработки, полученные в ходе создания машины, используют в новых танках. «Фактически многие из новых технологий, созданных и разработанных для Т-95, были переработаны и использованы в новом российском танке Т-14 "Армата"», — пишет Калп.

Ранее в пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили о передаче новых танков Т-90М Министерству обороны России.

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Даниил Иринин
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