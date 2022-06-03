Путин высказался о важности для России отношений с государствами Африки

Президент России Путин высказался о важности отношений с государствами Африки

Отношения России с африканскими государствами вышли на новый этап развития, Москва придает им важное значение. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителем Африканского союза, главой Сенегала Маки Саллом, сообщает в пятницу, 3 июня, РИА Новости.

«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом», — отметил российский президент.

Путин добавил, что усилия Москвы по выстраиванию отношений со странами африканского континента приносят результат, выраженный, в частности, в росте товарооборота. По словам главы государства, за первые месяцы текущего года он вырос более чем на 34 процента.

Российский президент также поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и с прошедшим Днем Африки.

Ранее экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что страны Азии, Африки и Латинской Америки стали приоритетными направлениями в работе МИД России в условиях антироссийской политики европейских государств, а также Соединенных Штатов и Канады. По словам бывшего посла, Москва меняет направление работы своей дипломатии, поскольку изменились акцент российской внешней политики, экономические отношения и подходы к вопросам безопасности. Он также отметил, что страны Запада подвергают опасности жизни работников российского дипломатического корпуса за рубежом.