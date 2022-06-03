Ключевой ставке ЦБ в России предрекли скорое снижение

Экономист Ордов допустил снижение ключевой ставки в России до 6-10 процентов

Центробанк России не готов резко снижать ключевую ставку, но согласен делать это постепенно, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, политика ЦБ дает право полагать, что в ближайшее время произойдет снижение ставки до 6-10 процентов. Прогноз по изменению ключевой ставки специалист дал в разговоре с «Лентой.ру».

Ожидания от ЦБ

2 июня глава Министерства экономического развития Максим Решетников на брифинге сообщил журналистам, что Минэкономразвития рассчитывает дальнейшее снижение ключевой ставки, что, в свою очередь, подстегнет рыночное кредитование.

Те три процентных пункта, на которые снижение ставки уже произошло — это сигнал, что Центробанк не готов радикально и сразу снижать ставку. Однако путем внеплановых заседаний он готов ускорять сам тренд на снижение Константин Ордов экономист

«В ближайшее время, мне кажется, мы увидим девять или десять процентов ключевую ставку. В настоящее время это уже приемлемо в рамках ограничений на движение капитала на валютном рынке и на фондовом рынке, которые еще сохраняются», — считает Ордов.

Экономист убежден, что уровень желаемой ставки будет связан с тем, насколько такие ограничения будут сохраняться.

«Мы видим, что их постепенно отменяют. При этом ЦБ те или иные меры планирует сохранить минимум до сентября, о чем представители Центробанка ранее сообщили. Это нам и дает основания говорить, что ключевая ставка может быть снижена», — сообщил он.

6-10 процентов составит ключевая ставка в ближайшее время, считает Ордов

Причины и последствия

Константин Ордов напомнил, что повлечет за собой снижение ключевой ставки.

Чем ниже будет ставка, тем выше кредитный потенциал Константин Ордов экономист

«Снижение ставки может положительно сказаться на российской экономике и бизнесе. Более того, в последние годы потребительское кредитование имело совершенно беспрецедентные темпы роста кредитных портфелей. Вот так легко и быстро закончить этот процесс невозможно. Какой-то период, когда граждане смогут адаптироваться к новым экономическим условиям, необходим. Этот промежуток времени должен быть связан с низким уровнем ключевой ставки», — сказал экономист.

При этом есть факторы, которые могут помешать Центробанку понизить ставку, считает Ордов.

«В этот тренд снижения может активно вмешаться возможность торговли для спекулянтов. По мере того как эти каналы будут снова открываться, курс рубля будет чувствовать себя волатильно и ослабевать. Инфляционные процесс, к сожалению, тоже вряд ли можно будет преодолеть в пользу денежно-кредитной политики», — заметил специалист.

Все эти факторы будут снова оправдывать высокую ставку со стороны Центробанка Константин Ордов экономист

Прогноз

Экономист дал свой прогноз на значение ключевой ставки в следующем году.

«В рамках ожидаемой инфляции, которую ЦБ прогнозирует в следующей году, ставка 5-6 процентов будет вполне обоснованной. Она способна поддержать и рост предложения, и экономику», — заключил Ордов.

26 мая Центробанк снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11 процентов годовых. Снижение произошло на внеочередном заседании совета директоров ЦБ, о котором было объявлено 25 мая. Снижение ставки было ожидаемым, поскольку о такой возможности ранее неоднократно говорило руководство регулятора во главе с Эльвирой Набиуллиной.