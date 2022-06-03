Захарова прокомментировала решение США отправить на Украину РСЗО HIMARS

Захарова: США должны нести ответственность за гибель мирных граждан из-за поставок РСЗО

США должны нести ответственность за гибель мирных граждан на Украине из-за решения поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с предельной дальностью стрельбы 80 километров. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты,ру».

«Велика вероятность новых жертв среди гражданского населения. И коль скоро Соединенные Штаты так озабочены судьбой мирных жителей, они должны ответить за свои действия. Потому что ответственность за гибель ни в чем неповинных людей будет лежать именно на Вашингтоне. Потому что именно Вашингтон поставляет такое оружие», — прокомментировала дипломат.

Ранее стало известно, что США не будут регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву. Регулировать дистанцию, на которую они будут стрелять, будет украинская сторона.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что страна поставит Украине РСЗО HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России.