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В даркнете обнаружили супермаркеты с оружием с Украины

В даркнете обнаружили крупные магазины с широким ассортиментом оружия с Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В даркнете начало появляться множество крупных магазинов, где можно приобрести широкий ассортимент оружия с Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Как рассказал источник канала, раньше при подобных незаконных сделках все оружие продавалось только в разобранном виде. Покупателям были доступны в основном только автоматы Калашникова и пистолеты Макарова разных моделей, которые отсылались по почте под видом запчастей.

Теперь же в сети можно обнаружить целые супермаркеты, где продается полностью собранное оружие. При этом можно приобрести самые разные модели, в том числе и новейшие, выбрав при оформлении заказа патроны и необходимые обвесы. По данным «Военного осведомителя», продавцы обещают доставить заказы во многие страны, в том числе в США, Германию и государства Африки. В некоторых случаях есть возможность даже оформить доставку на дом.

Ранее в июне генеральный секретарь международной организации полиции (Интерпол) Юрген Шток предупредил, что оружие, которое западные страны поставляют украинским военным, может попасть в руки опасных криминальных элементов в Европе. По его словам, преступники уже «присматриваются к этому арсеналу».

До этого сообщалось, что США приняли решение направить Украине военную помощь еще на 700 миллионов долларов. В частности, речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО), средствах радиолокационной борьбы, тактических машинах и боеприпасах.

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Варвара Кошечкина
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