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В России выявили 4188 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4188 случаев коронавируса за сутки

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за последние сутки выявили 4188 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 343 964. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 3 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4262.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Петербурге (302), Москве (264) и в Московской области (225). Меньше всего —в Тыве (1 случай), а также в Ненецком автономном округе и в Карачаево-Черкессии (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2093. За этот же период 5234 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 755 194.

За сутки умерли 78 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 363 человек.

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Анастасия Шейкина
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